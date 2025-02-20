Rockstar прокачает GTA V на ПК до версии для нового поколения спустя три года после консолей — системные требования тоже вырастутРазработчики из Rockstar Games раскрыли дату выхода и подробности обновления, которое принесёт в Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online на ПК улучшения с консолей текущего поколения.
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