Фейк: ВСУ нанесли удары по Джанкою и поселку Октябрьское в Крыму

Владимир Шалимов

"Доберяйте только официальным источникам..." -требует автор этой заметки. А как им доверять, если "официальные источники" явно темнят, не договаривая: а) - что за снаряды, которые вдруг срочно приспичило уничтожать путём взрывов сразу одновременно в двух населённых пунктах? б) - откуда они взялись, эти снаряды? в) - почему об этом (об уничтожении снарядов) население Крыма не было оповещено заблаговременно? Вот и верь "официальной" пропаганде в лице какого-то не шибко компетентного чиновника.