О чем фейк ВСУ нанесли удары по Джанкою и поселку Октябрьское в Крыму, сообщают украинские Телеграм-каналы.
Фейк: ВСУ нанесли удары по Джанкою и поселку Октябрьское в Крыму
Комментарии
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Владимир Шалимов
"Доберяйте только официальным источникам..." -требует автор этой заметки. А как им доверять, если "официальные источники" явно темнят, не договаривая: а) - что за снаряды, которые вдруг срочно приспичило уничтожать путём взрывов сразу одновременно в двух населённых пунктах? б) - откуда они взялись, эти снаряды? в) - почему об этом (об уничтожении снарядов) население Крыма не было оповещено заблаговременно? Вот и верь "официальной" пропаганде в лице какого-то не шибко компетентного чиновника.
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15 час.
Сергей Лепехов
А тебе оборонные ведомства все свои планы непременно раскрывать во всех подробностях должны?
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12 час.
vitaly yanushkevich
Ты смотришь последние известия? Там показали сколько снарядов ВОВ достали со дна моря,.
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7 час.
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