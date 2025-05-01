Путин присвоил звание Героя Труда РФ скрипачу и дирижеру Спивакову

Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ президенту Московского Международного дома музыки Владимиру Спивакову, говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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