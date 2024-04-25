Politico: США готовятся заключить контракты на $6 млрд на поставку оружия Киеву

Соединенные Штаты готовятся заключить с американскими фирмами контракты на шесть миллиардов долларов на поставку вооружений и оборудования на Украину, сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников из США.
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