Всего участникам Bubble Baba Challenge предстояло выполнить десять заплывов.фото: bubblebabachallenge.
В Ленобласти состоялся массовый речной сплав на секс-куклах
Комментарии
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Светлана Рейнбах
Они все обезумели, их в психушку надо ! А самое главное - это что руководство Питера разрешает проводить , может они сами готовятся участвовать в этом марафоне! Далеко пойдем, даже запад обгоним.
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16 час.
В В
Вот куда бы стоило хохляцкие беспилотники пропустить. Мозгов там всё равно нет, одни безмозглые.
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14 час.
Людмила Абрамова
зашибись кто то в СВО кровь проливает, а кто то нп куклах плавает.. полный бепредел
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9 час.
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