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Закон и Порядок

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В Москве семью с пятью несовершеннолетними детьми выгоняют на улицу

В Москве семью с пятью несовершеннолетними детьми выгоняют на улицу

В московском сегменте сети Интернет распространяется видео, в котором семья москвичей рассказывает о том, что их вместе с из маленькими детьми готовятся выселить из единственного жилья.

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Комментарии
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александр муравьев
Не надо глупость людей выдавать за гонения государства. Так договоримся до того что многодетные могут самовольно заселять в более комфортное жильё. Речь идёт о конфликте сторон. А гос-во     должно принять решение. Так у нас всегда. Люди сами обгадятся и прикрываются какими-то ценностями, многодетностью. Ведь это обвинение государства что их несчастных выкидывают на улицу.  Надо было раньше решать этот вопрос.А почему формализовано?. По закону жильё принадлежит компании и предоставлялось РАБОТНИКУ компании. Всё законно.
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13 час.
Николай Николаевич
С согласия компании работник мог квартиру приватизировать. Об этом ни слова. Не знал? Никто не подсказал?
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10 час.
вага карлито
В данном случае не причины интересуют а подход!) Даже если причины веские то нужно найти компромисс для того что бы у детей этой семьи вера осталась в человечность и   справедливость! Все аргумента со  стороны типа Вашей это  позорное соглашательство с тем что    решать подобные вопросы в системе капитализма нельзя совсем!)Вы бы еще предложили  нанять семье адвоката берущего дорого но  позволяющего иметь надежду!) Похоже у семьи бабла &quot;Полно&quot;  !??)) Формально  нельзя  становиться на сторону закона нигде где он  попирает право  гражданина !
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7 час.

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