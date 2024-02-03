В Москве семью с пятью несовершеннолетними детьми выгоняют на улицу

александр муравьев Не надо глупость людей выдавать за гонения государства. Так договоримся до того что многодетные могут самовольно заселять в более комфортное жильё. Речь идёт о конфликте сторон. А гос-во должно принять решение. Так у нас всегда. Люди сами обгадятся и прикрываются какими-то ценностями, многодетностью. Ведь это обвинение государства что их несчастных выкидывают на улицу. Надо было раньше решать этот вопрос.А почему формализовано?. По закону жильё принадлежит компании и предоставлялось РАБОТНИКУ компании. Всё законно.

Николай Николаевич С согласия компании работник мог квартиру приватизировать. Об этом ни слова. Не знал? Никто не подсказал?