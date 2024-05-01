Экс-разведчик Риттер объяснил, к чему приведут тактические отходы Сырского

МОСКВА, 1 мая, ФедералПресс. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о тактическом отходе войск Украины на авдеевском направлении говорит о том, что положение армии тяжелое, а отступление может стать стратегическим.
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