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LADA наращивает продажи: в августе рост на 3,3%

LADA наращивает продажи: в августе рост на 3,3%

Дилерская сеть LADA в августе 2026 года реализовала 29 225 автомобилей — показатель вырос на 3,3% по сравнению с августом 2025 года.

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