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Жоау Виктор — о конфликте с Семаком: по-моему, эта стычка придала нам сил для победы

Жоау Виктор — о конфликте с Семаком: по-моему, эта стычка придала нам сил для победы

Защитник ЦСКА Жоау Виктор высказался о конфликте с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком во время матча.

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