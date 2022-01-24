В Госдуме захотели расширить число получателей выплат по уходу за престарелыми

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов направил на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова письмо, в котором предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет, передает RT.
Депутат Государственной думы Ярослав Нилов направил на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова письмо, в котором предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет, передает RT.
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