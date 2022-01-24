Газета.ру

6 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Госдуме захотели расширить число получателей выплат по уходу за престарелыми

В Госдуме захотели расширить число получателей выплат по уходу за престарелыми

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов направил на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова письмо, в котором предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет, передает RT.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх