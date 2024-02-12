Правду рассказали на передовой: Без взятия каких городов не закончится спецоперация

У специальной военной операции было чёткое начало, но с её финалом широкой общественности и по сей день не всё ясно: Верховный главнокомандующий намекает, политологи прогнозируют, но конкретики пока так и не прозвучало.
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