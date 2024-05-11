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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пакета сыграл шоу-матч против звезд бразильского CS. Заработанные средства пошли на благотворительность

Пакета сыграл шоу-матч против звезд бразильского CS. Заработанные средства пошли на благотворительность

10 мая прошел шоу-матч между бразильскими контент-мейкерами и киберспортсменами. За команду медиаличностей играл футболист «Вест Хэма» Лукас Пакета.

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