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Царьград

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Медики рассказали о том, как быстро похудеть и активировать «гены стройности»

Медики рассказали о том, как быстро похудеть и активировать «гены стройности»

После анализа около 100 генов, ученые выделили наиболее значимые, ответственные за метаболизм и регулирование жировой ткани.

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