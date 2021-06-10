Русская весна

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Проценко объяснил, почему лечить коронавирус стало сложнее

Проценко объяснил, почему лечить коронавирус стало сложнее

Сложности в лечении пациентов с коронавирусом, с которыми сталкиваются врачи, вероятнее всего, связаны с появлением новых мутаций SARS-CoV-2, заявил в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы» главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

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