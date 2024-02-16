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Авиация ВКС РФ поразила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Авиация ВКС РФ поразила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с помощью неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 поразила живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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