Авиация ВКС РФ поразила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с помощью неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 поразила живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии