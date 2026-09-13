Лихачев заявил о провокациях Киева на Запорожской АЭС

Представитель российской стороны в МАГАТЭ, Владимир Лихачев, заявил, что Киев сознательно провоцирует ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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