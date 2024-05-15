Депутат Горелкин призвал перестать рекламировать запрещенные соцсети

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин выразил своё недоумение тем, что отечественные блогеры по-прежнему призывают подписываться на свои аккаунты в запрещенных социальных сетях, и при этом берут с госкомпаний деньги за рекламу, сообщает ДумаТВ.