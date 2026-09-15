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Миллионы тонн зерна сгниют на складах Украины из-за дефицита зернохранилищ

Миллионы тонн зерна сгниют на складах Украины из-за дефицита зернохранилищ

Украинский аграрный сектор в ближайшие месяцы может столкнуться с нехваткой мощностей для хранения зерна.

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