Девушка подобрала мультфильмы, которые понравятся фанатам «Рика и Морти»

Чтобы не сыпать лишний раз соль на рану, пересматривая предыдущие эпизоды, девушка предлагает переключиться на что-то похожее по тематике, но отличное по настрою — что-то полегче или же наоборот, еще жестче и темнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии