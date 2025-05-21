Алаудинов рассказал, что в спецназе «Ахмат» есть украинцы

Украинские солдаты, не испачкавшие руки в крови, еще могут встать в один строй с российскими военными, сказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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