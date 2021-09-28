МИД России назвал удаление двух немецких каналов RT на YouTube "беспрецедентной информационной агрессией"

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление по поводу удаления администрацией видеохостинга YouTube двух немецких каналов RT - DE и Der Fehlende Part (DFP), в котором этот шаг назван «беспрецедентной информационной агрессией».
Министерство иностранных дел России опубликовало заявление по поводу удаления администрацией видеохостинга YouTube двух немецких каналов RT - DE и Der Fehlende Part (DFP), в котором этот шаг назван «беспрецедентной информационной агрессией».
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