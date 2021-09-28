Комсомольская правда

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МИД России назвал удаление двух немецких каналов RT на YouTube "беспрецедентной информационной агрессией"

МИД России назвал удаление двух немецких каналов RT на YouTube "беспрецедентной информационной агрессией"

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление по поводу удаления администрацией видеохостинга YouTube двух немецких каналов RT - DE и Der Fehlende Part (DFP), в котором этот шаг назван «беспрецедентной информационной агрессией».

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