Извращенцы заставляли детей снимать интимные фото и видео с собственным участием

Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, обратилась в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет: она требует расследовать деятельность преступной группы, которая систематически вовлекала детей в создание и распространение детской порнографии.
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