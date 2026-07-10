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Аргументы недели

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Извращенцы заставляли детей снимать интимные фото и видео с собственным участием

Извращенцы заставляли детей снимать интимные фото и видео с собственным участием

Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, обратилась в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет: она требует расследовать деятельность преступной группы, которая систематически вовлекала детей в создание и распространение детской порнографии.

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