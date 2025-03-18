Сегодня исполнилось 11 лет с момента референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя выбрали вхождение в состав России

Сегодня исполнилось 11 лет с момента референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя выбрали вхождение в состав РоссииЗа эти годы полуостров преобразился: построены современные дороги, школы, больницы, возведён Крымский мост, благоустроены города и посёлки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии