Коммуналка в 2025-м: россиянам стоит готовиться к расходам свыше 8000 рублей Ирэн ОрлонскаяСогласно информации издания «Аргументы и факты», в 2025 году ожидается значительное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, что может привести к тому, что некоторые россияне будут платить за коммуналку более 8 000 рублей.