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  • Юрий Во
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NDP: Польша проиграла в экономическом противостоянии Европы с Россией

NDP: Польша проиграла в экономическом противостоянии Европы с Россией

Польская экономическая война с Россией. Очередной проигранный раунд Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Польская экономика, лишенная доступа к российским ресурсам, умирает, пишет NDP.

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