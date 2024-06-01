Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Изделие-53» — новый ультиматум России на поле боя массово поступает на вооружение.

«Изделие-53» — новый ультиматум России на поле боя массово поступает на вооружение.

В последние годы стремительно развиваются военные технологии и появляются новые виды вооружения. Одним из самых обсуждаемых новшеств в этой области стало «Изделие-53», представленное Российской Федерацией как новый ультиматум на поле боя.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Михаил, который раз  читаю ваши комментарии и возникает огромное сомнение в вашей адекватности...Вы представляете КУДА будут распространяться эти самые заряды биологические и химические и какова будет степень поражения местности? Головой думайте,а не пишите чушь!
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19 час.
Александр Зиборов
Нужны меры против Коллективного Гитлера, а против него даже санкции почти не применяются, не говоря о большем! Нужны дела, а не только слова!!!
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12 час.
Людмила Фирстова
Александр, ну, во-первых вы очень плохо осведомлены, санкции введены давно и много разных, они отлично работают, читайте больше, на нашем сайте много есть статей об этом, во-вторых какие именно &quot;дела&quot; нужны, конкретно изложите и по пунктам, а то очень расплывчатый комментарий, лишь бы написать...
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7 час.

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