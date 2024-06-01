«Изделие-53» — новый ультиматум России на поле боя массово поступает на вооружение.

Людмила Фирстова Михаил, который раз читаю ваши комментарии и возникает огромное сомнение в вашей адекватности...Вы представляете КУДА будут распространяться эти самые заряды биологические и химические и какова будет степень поражения местности? Головой думайте,а не пишите чушь!

Александр Зиборов Нужны меры против Коллективного Гитлера, а против него даже санкции почти не применяются, не говоря о большем! Нужны дела, а не только слова!!!