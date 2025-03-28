Без царя в голове: Zsar Outlet Village обошелся финнам в 50 млн евро, теперь его не могут спихнуть и за 70 тыс.

Аутлет, построенный на границе с Россией, из-за глупости властей Суоми оказался никому не нужен Людмила Николаева Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press Материал комментируют: Виталий Милонов Петер Хилтонен В Финляндии, «самой счастливой стране мира», по версии Международного исследовательского проекта под эгидой ООН, стремительно растет численность банкротств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Миграционный ад, «Фестивали плова»: Россия подчиняется решениям СНГ времен Ковида – какая мразь «забыла» их отменить?
- Как нас медленно, но верно переводят на платную медицину
- «Этим детям все сходит с рук» Загадочная расправа потрясла Пятигорск. Почему родные погибшего винят в его смерти банду подростков?
Свежие комментарии