The Hill: США предложат России космическую программу в обмен на мир на Украине

Избранный американский лидер Дональд Трамп мог бы предложить российской стороне возобновление сотрудничества в космической отрасли и участие в совместной программе ради урегулирования украинского конфликта.
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