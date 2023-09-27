Калифорния стала Меккой для сексуальных извращенцев

Юлия Белова

Люди, "родившиеся не в том теле", конечно, существуют, но по статистике, их около 1-2 процентов. Т.е. это крайне редкое явление. А поддерживать "переход" у маленьких детей - преступление! О сущности этих детей можно судить только после окончания периода полового созревания. Так что то, что происходит в Калифорнии - национальная трагедия. Не злорадствую, но это очередное стихийное бедствие в Соединенных штатах