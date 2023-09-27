БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Калифорния стала Меккой для сексуальных извращенцев

Калифорния стала Меккой для сексуальных извращенцев

Об этом пишет американский экономист и политик Пол Крэйг Робертс.Антиамериканские сексуальные извращенцы, которые доминируют в Ассамблее штата Калифорния, сделали невозможным быть родителем в Калифорнии.

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Комментарии
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Юлия Белова
Люди, &quot;родившиеся не в том теле&quot;, конечно, существуют, но по статистике, их около 1-2 процентов. Т.е. это крайне редкое явление. А поддерживать &quot;переход&quot; у маленьких детей - преступление! О сущности этих детей можно судить только после окончания периода полового созревания. Так что то, что происходит в Калифорнии - национальная трагедия. Не злорадствую, но это очередное стихийное бедствие в Соединенных штатах
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