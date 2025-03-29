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Царьград

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Взрывы в Сумах и Умани: волна атак на инфраструктуру Украины продолжается

Взрывы в Сумах и Умани: волна атак на инфраструктуру Украины продолжается

На фоне воздушной тревоги в украинских Сумах и Умани произошли взрывы. Российские войска продолжают удары по ключевой инфраструктуре Украины после инцидента на Крымском мосту, в котором обвиняются украинские спецслужбы.

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