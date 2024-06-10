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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Надеюсь, исправят". Ведущая Ксения Бородина раскритиковала ужасные дороги на Алтае

"Надеюсь, исправят". Ведущая Ксения Бородина раскритиковала ужасные дороги на Алтае

По ее словам, власти республики должны думать о людях, развивая туризм Известная телеведущая Ксения Бородина, которая сейчас находится в Республике Алтай на съемках проекта "Последний герой", раскритиковала качество дорог в регионе.

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