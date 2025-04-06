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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муса был недоволен заменой на 24-й минуте игры с «Фиорентиной» – хавбек «Милана» ушел в раздевалку, не пожав руки партнерам. Вскоре он вернулся, обнял Консейсау и извинился

Команды сыграли вничью (2:2) в 31-м туре Серии А. В середине первого тайма при счете 1:2 Сержиу Консейсау сделал первую замену.

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