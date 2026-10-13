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В Петрозаводске произошел «Потом-топ-топ»

Арт-кутёж «КРЫСА» создали славную сказку. «Потоп-топ-топ» — спектакль для детей всех возрастов. Потому что взрослые редко задают детям вопросы о самых ценных для них вещах, и редко говорят о дружбе, ведь им некогда.

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