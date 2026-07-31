Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кордовскому Халифату быть!

Кордовскому Халифату быть!

Новости из "райского сада".В Испанию вторглась большая армия мигрантов из Марокко. Авангард из нескольких тысяч воинов пророка уже прорвал границу и пытается развить наступление вглубь территории кастильцев.

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