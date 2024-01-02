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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рианчо о «Спартаке»: «Желаю игрокам успехов и здоровья в новом году. Пусть у команды все получится»

Рианчо о «Спартаке»: «Желаю игрокам успехов и здоровья в новом году. Пусть у команды все получится»

«В новом году желаю игрокам «Спартака» успехов и здоровья! Пусть у команды все получится», – сказал 63-летний испанец.

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