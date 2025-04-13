Посол России отказался считать США при Трампе союзником Москвы

Анатолий Рябенко

США никогда не станет с Россией союзниками. Во первых: от кого защищаться этому союзу. Во вторых: США стремится быть гегемоном среди стран мира и терять такую возможность это больше чем смешно. В третьих: у США и России абсолютно разные взгляды на экономическое развитие. США: как можно больше иметь богатых и могущественнее, Россия: как можно больше улучшить благосостояние своего народа с ликвидацией безработицы и снижение демократического неравенства в обществе.