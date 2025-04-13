Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью «Би-би-си» отказался считать США при президенте Дональде Трампе союзником России.
Посол России отказался считать США при Трампе союзником Москвы
Комментарии
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bobmihal Krylov
В том сроке чуть не скинули, вот и боится.
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10 час.
Анатолий Рябенко
США никогда не станет с Россией союзниками. Во первых: от кого защищаться этому союзу. Во вторых: США стремится быть гегемоном среди стран мира и терять такую возможность это больше чем смешно. В третьих: у США и России абсолютно разные взгляды на экономическое развитие. США: как можно больше иметь богатых и могущественнее, Россия: как можно больше улучшить благосостояние своего народа с ликвидацией безработицы и снижение демократического неравенства в обществе.
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10 час.
Анатолий Анатольев
Слабый как МУЖИК, барышня самовлюбленная!!!! Показушник!
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9 час.
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