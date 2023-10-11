Ножки для ванны — виды и тонкости установки

На сегодняшний день ножки для ванны выполняют не только несущую функцию – достаточно часто они могут использоваться в качестве вспомогательного приспособления, помогающего качественно и ровно установить ванну.
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