Крымское информационное агентство

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В Керчи отреставрировали семь картин народного художника РСФСР Николая Бута

В Керчи отреставрировали семь картин народного художника РСФСР Николая Бута

Отреставрированы 7 картин народного художника РСФСР, советского живописца, мастера батального и портретного жанра, лауреата множества государственных премий и наград Николая Бута из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

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