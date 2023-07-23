В Керчи отреставрировали семь картин народного художника РСФСР Николая Бута

Отреставрированы 7 картин народного художника РСФСР, советского живописца, мастера батального и портретного жанра, лауреата множества государственных премий и наград Николая Бута из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
Отреставрированы 7 картин народного художника РСФСР, советского живописца, мастера батального и портретного жанра, лауреата множества государственных премий и наград Николая Бута из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
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