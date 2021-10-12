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В Самарской области из-за COVID-19 ограничат работу кафе и ресторанов в 2021 году

Изменения коснулись заполняемости заведений общепита По итогам прошедшего накануне заседания регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса было принято решение, что в Самарской области будет ограничена работа кафе и ресторанов.

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