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«ПСЖ» – «Страсбур». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«ПСЖ» – «Страсбур». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«ПСЖ» примет «Страсбур» в 16-м туре Лиги 1. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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