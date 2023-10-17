Huawei спровоцировала фондовый бум в Китае: после выхода Mate 60 Pro капитализация поставщиков Huawei взлетела на $34 млрд

Выход смартфона Huawei Mate 60 Pro привлек большое количество покупателей в Китае. Это вызвало рост акций различных компаний, в результате которого совокупная стоимость 32 поставщиков Huawei, отслеживаемых Bloomberg, увеличилась примерно на 34 миллиарда долларов.
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