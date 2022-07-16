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«Сперс» продлят контракт с Келдоном Джонсоном – 80 млн долларов на 4 года

«Сперс» договорились о продлении контракта с форвардом Келдоном Джонсоном (22 года, 196 см). Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, Джонсон за 4 сезона заработает 80 миллионов долларов.

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