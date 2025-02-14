FT: страны ЕС разрабатывают план по сектору Газа как альтернативу идеям Трампа

Страны — члены Европейского союза (ЕС) начали разрабатывать план по сектору Газа, который мог бы стать альтернативой инициативе президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев с территории анклава.
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