Театр абсурда
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Театр абсурда

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Израиль — це Украина! Всё смешалось: евреи, украинцы

Израиль — це Украина! Всё смешалось: евреи, украинцы

Юрий Кот   Эта цитата из Грибоедовского "Горе от ума", несколько обновлённая нынешними событиями, как нельзя точно передаёт хаос, охвативший дробящиеся и нестройные ряды Запада.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Израильские жЫды ЗАЧИЩАЮТ Украину от украинцев и русских с целью создать там Новую Хазарию и  перебраться туда с Ближнего Востока. АРАБЫ ПОСЛЕ ВСЕГО, что жЫды там натворили,  ИМ ЖИЗНИ НЕ ДАДУТ. А на Украине - БАРАНЫ!!. Вернее то, что от них еще останется...
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2 н.
Садко Гусляр
..Сталин как мог боролся с сионизмом, но.... проиграл, в чём мы все сейчас и можем убедиться на жирных украинских чернозёмах и субтропиках ближнего востока... - ещё с библейских времён, а может быть ещё и раньше, старуха КЛИО не даст соврать, где бы не появлялось это неугомонное племя, там всегда начинались смуты, волнения, погромы, и, как следствие, резня с далеко идущими последствиями...
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2 н.
Алексей Горшков
Не верю я в бога,но чувствую всё же,что он израильтян еврейского происхождения покарал за то,что они,предав свою историю,в украинском конфликте явно встали на сторону нациков!
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1 н.

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