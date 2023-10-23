Израиль — це Украина! Всё смешалось: евреи, украинцы

Израильские жЫды ЗАЧИЩАЮТ Украину от украинцев и русских с целью создать там Новую Хазарию и перебраться туда с Ближнего Востока. АРАБЫ ПОСЛЕ ВСЕГО, что жЫды там натворили, ИМ ЖИЗНИ НЕ ДАДУТ. А на Украине - БАРАНЫ!!. Вернее то, что от них еще останется...

Садко Гусляр

..Сталин как мог боролся с сионизмом, но.... проиграл, в чём мы все сейчас и можем убедиться на жирных украинских чернозёмах и субтропиках ближнего востока... - ещё с библейских времён, а может быть ещё и раньше, старуха КЛИО не даст соврать, где бы не появлялось это неугомонное племя, там всегда начинались смуты, волнения, погромы, и, как следствие, резня с далеко идущими последствиями...