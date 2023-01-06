Повышать стипендии студентам-медикам будут в Казахстане ежегодно

Повышать стипендии студентам медвузов до 20% будут ежегодно в Казахстане, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в Минздраве, в 2022 году за счет республиканского бюджета было выделено 4 700 образовательных грантов, из них 1 500 грантов для резидентуры.