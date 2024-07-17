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Русская весна

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Странности в покушении на Трампа

Странности в покушении на Трампа

Во-первых, снайперы федеральной охраны немедленно открыли ответный огонь по стрелку. Им не нужно было время на поиск источника выстрелов и прицеливание.

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