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Германия ответит на инцидент с БПЛА в Лейпциге с ЕС и НАТО — Мерц

Германия ответит на инцидент с БПЛА в Лейпциге с ЕС и НАТО — Мерц

Германия скоординировала свои действия с Евросоюзом и НАТО для подготовки ответа на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц 30 августа телеканалу ARD.

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