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РВБ провела пилотный выпуск ЦФА для селлеров

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) провела пилотный проект по привлечению финансирования для селлеров с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА), заявила директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства РВБ Юлия Полетаева.

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