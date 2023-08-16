Лидер Северной Кореи передал «боевой привет» армии и народу России

КНДР остается надежным другом и союзником России. Это в очередной раз дал понять глава северокорейского государства Ким Чен Ын, который передал «боевой привет» правительству, армии и народу России в поздравительной телеграмме.
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