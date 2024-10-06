Справедливый и прочный мир с Западом также невозможен, как мир с нацистской Германией, когда её войска стояли на той же курской землеБелый дом не желает обсуждать с российскими властями атаку украинских войск на Курскую область, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов*:«Официальные лица в Вашингтоне предпочитают не разговаривать с нами о бессмысленной провокации ВСУ в Курской области, где разгромили деревни, убили простых людей.